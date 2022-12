Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata al largo della Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino.

Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 18:35:44 di martedì 13 dicembre.

Marche, terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro al largo della Costa Marchigiana Pesarese

Nel pomeriggio di martedì 13 dicembre, alle 18:35:44 ora italiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 al largo della Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche.

Il terremoto di magnitudo 3.4, sulla base delle informazioni diramate dall’Ingv, ha avuto un epicentro con coordinate geografiche corrispondenti a una latitudine di 44.0470 e a una longitudine di 13.2810. L’ipocentro, invece, ha avuto una profondità pari a circa 5 chilometri. In considerazione dell’ipocentro calcolato, va ricordato che i terremoti poco profondi sono avvertiti in modo più forte di quelli più profondi in quanto più vicini alla superficie.

Caratteristiche del terremoto in provincia di Pesaro Urbino

Il terremoto di magnitudo 3.4, avvenuto in provincia di Pesaro Urbino, è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il fenomeno è stato avvertito in modo lieve, specialmente nei comuni situati entro 20 chilometri dall’epicentro.

Tra le città con più di 50.000 abitanti situate entro 100 km dall’epicentro del fenomeno, infine, il sisma è stato localizzato dall’INGV a 31 km a nord est di Fano; 33 km a est di Pesaro; 51 km a nord ovest di Ancona; a 57 km a est di Rimini; a 84 km a est di Cesena; a 96 km a est di Ravenna.