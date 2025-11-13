Una tragedia consumata tra i banchi di scuola ha scosso nel profondo la comunità di Marcianise, riaccendendo il dibattito sul delicato tema del disagio giovanile e sull’importanza dell’ascolto. Le indagini sono in corso per chiarire le cause della morte della bambina di 12 anni.

Bambina di 12 anni morta in una scuola media di Marcianise: si indaga

Gli investigatori della Polizia di Stato stanno esaminando tutte le possibili ricostruzioni dell’accaduto, compresa quella del gesto volontario. Secondo quanto trapelato, sul banco della ragazza sarebbe stato trovato un bigliettino con poche parole di addio: “Mi dispiace”.

Al momento della caduta, la dodicenne si trovava da sola e nessuno avrebbe assistito direttamente all’evento. La notizia ha profondamente scosso l’intero istituto, che ha sospeso le attività didattiche per permettere i rilievi e offrire supporto psicologico ai compagni e agli insegnanti.

Sul luogo della tragedia è arrivata anche la madre della ragazza, distrutta dal dolore, mentre l’intera città si è stretta nel cordoglio per una perdita tanto improvvisa quanto inspiegabile.

Tragedia a Marcianise, morta bambina di 12 anni: è precipitata dal secondo piano della scuola

La tragedia ha scosso nella mattinata di oggi, giovedì 13 novembre, la comunità scolastica di Marcianise, in provincia di Caserta. Una studentessa di 12 anni, come riportato da Caserta News iscritta alla seconda media dell’istituto “Calcara”, è precipitata nel vuoto dopo essersi allontanata dall’aula con la scusa di andare in bagno.

Poco dopo, il suo corpo è stato ritrovato gravemente ferito sul selciato della scuola. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno tentato di rianimarla, ma ogni intervento si è rivelato inutile: la giovane è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.

L’area è stata immediatamente transennata per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda.