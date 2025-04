Marco Baldini è uno degli ospiti di Caterina Balivo a “La Volta Buona” nella puntata di stasera, 28 aprile 2025. Cosa fa oggi lo speaker? La sorprendente rivelazione.

Marco Baldini ospite a “La Volta Buona”: la nuova compagna e il figlio

Il noto speaker radiofonico Marco Baldini è tra gli ospiti di Caterina Balivo a “La Volta Buona“, puntata che andrà in onda questa sera su Rai 1 in prima serata.

Oggi Marco sta bene, soprattutto dopo essere diventato padre nel 2020. Dopo la separazione dalla prima moglie, Stefania Lillo, Marco ha infatti incontrato Aurora, dalla quale ha avuto appunto un figlio Leo. Ma, cosa fa oggi lo speaker?

Marco Baldini, cosa fa oggi? La nuova vita lontano stupisce

In una intervista al Corriere della Sera, Marco Baldini ha parlato di quello che fa oggi. Ecco cosa ha detto: “Oggi sbarco il lunario, metto a disposizione quello che so fare. Una volta a settimana sono a Lazio.Tv, con Morena Rosini, al cantante dei Milk and Coffee, che se dici ex cantante dei Milk and Coffee si in*****. Conduciamo ‘Vizi Capitali’, un salottino che ospita varia umanità. E poi lavoro a Radio Roma Sound dove mi diverto a fare le mie solite minchiate.” Stasera, ricordiamo, Baldini sarà ospite de “La Volta Buona” su Rai 1.