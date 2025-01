Marco Borriello è finito spesso al centro del gossip, l’ex calciatore, considerato uno dei più affascinanti della storia del calcio italiano, pare abbia ora una nuova fidanzata. Di chi si tratta? Della figlia di Enrico Preziosi, ex patron del Genoa, Eleonora.

Marco Borriello ha una nuova fidanzata: i dettagli della relazione

L’ex calciatore Marco Borriello pare proprio aver ritrovato l’amore. Nei giorni scorsi è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Eleonora Preziosi, figlia dell’ex patron del Genoa Enrico. I due sono stati fotografati mentre camminavano abbracciati e questo ha fatto subito pensare che fosse scoccato l’amore. Marco ed Eleonora si conoscono da tanti anni, Borriello infatti ha militato per diverse stagioni nel Genoa e ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con tutta la famiglia Preziosi. Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito la presunta relazione, Eleonora, tra l’altro, è anche molto riservata, cosa che non può che far piacere all’ex calciatore, che oggi è molto contento di stare lontano dai riflettori.

Marco Borriello: tutte le ex fidanzate

Come detto in precedenza, Marco Borriello è stato per tanti anni al centro del gossip. Nel corso degli anni ha avuto diverse relazioni e presunti flirt con donne famose, prima fra tutti Belen Rodriguez, con cui è stato per ben 4 anni. Erano davvero considerati come la coppia perfetta. Ricordiamo anche Nina Senicar, Susanna Petrone ed Eleonora Abbagnato, con le quali si era parlato di brevi flirt mai confermati.