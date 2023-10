Dopo il debutto a Barcellona, il Forest National di Bruxelles (sold out da tempo) ha accolto Marco Mengoni con la seconda tappa del suo tour europeo sabato 21 ottobre. La tournée del vincitore di Sanremo 2023 continuerà fino al 2 novembre e toccherà alcuni dei palazzetti più importanti del continente.

Il palco del Forest National è stato calcato negli anni da artisti del calibro di Bob Dylan e Sting, oltre ad altri più contemporanei come Rosalía e Stromae. Lì Marco Mengoni ha anche presentato dal vivo per la prima volta La Dernière Chanson, la versione in francese della sua Due Vite.

Sul palco troneggiano due schermi da 50 mq l’uno. Sono ben 170 i corpi illuminanti inseriti nel set design e light design.

Lo accompagna dal vivo una band con la direzione di Giovanni Pallotti: Peter Cornacchia (chitarre), Benjamin Ventura (pianoforte, piani elettrici, synth), Davide Sollazzi (batteria, batterie elettroniche), Marta Cannuscio (percussioni), Moris Pradella (backing vocalist, direzione cori, chitarra acustica), Nicole Thalìa (backing vocalist), Elisabetta Ferrari (backing vocalist).

Il tour europeo di Marco Mengoni

Il viaggio live nelle principali città europee segna anche il sold out a Francoforte (27 ottobre) per poi toccare Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e Monaco (2 novembre).

Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it. Qui di seguito tutte le date di questo tour:

18 ottobre – Barcellona, Sant Jordi Club

21 ottobre – Bruxelles, Forest National (sold out)

23 ottobre – Amsterdam, AFAS Live

25 ottobre – Parigi, Zénith Paris

27 ottobre – Francoforte, Jahrhunderthalle (sold out)

29 ottobre – Vienna, Gasometer

31 ottobre – Zurigo, Hallenstadion

2 novembre – Monaco, Olympiahalle

La scaletta dei concerti

La scaletta dei concerti è rinnovata anche dal punto di vista degli arrangiamenti, che guardano decisamente più al mondo dell’elettronica e che si riallacciano alla struttura delle anteprime europee della primavera 2023.

In scaletta entrano brani che Mengoni non eseguiva da diverso tempo o presentati per la prima volta, come Onde, In Tempo o In Città, passando per la cover di Let It Be dei Beatles e dai grandi classici della sua carriera come Ti Ho Voluto Bene Veramente, L’essenziale, Io Ti Aspetto.

Qui la scaletta completa: