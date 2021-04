Maria Chiara Carrozza chi è: la nuova presidente del Cnr, prima donna in questo ruolo, la carriera, gli studi, la famiglia

Rivoluzione all'interno del Cnr: per la prima volta nella storia del Consiglio il presidente è una donna. Maria Chiara Carrozza ricoprirà questo ruolo.

Mentre il governo pensa a una proroga dello stato di emergenza, dall’ufficio stampa del Ministero arriva una notizia tutta al femminile: è Maria Chiara Carrozza il nuovo presidente del Cnr. Per la prima volta nella storia sarà una donna a ricoprire questo ruolo.

Il nuovo presidente del Cnr è donna

“Sono felice ed emozionata per la nomina a Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche”. A pronunciare questa frase, per la prima volta, è una donna. Si tratta di Maria Chiara Carrozza, neo presidente del Cnr, dopo aver ricevuta la nomina da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca. “Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona.

Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti -commenta Carrozza-. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva”. E nei prossimi quattro anni, periodo in cui sarà in carica, Maria Chiara Carrozza potrà davvero cambiare le cose. Un curriculum di altissimo livello, e tanta voglia di cominciare sin da subito. “Confido sull’aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell’Ente, sulle loro preziose indiscusse competenze e sul loro entusiasmo -dichiara la Carrozza-.

Insieme dobbiamo riportare al centro dell’attenzione sociale, economica e politica la ricerca, unico volano per la ricostruzione del Paese e il futuro dei giovani”.

Chi è Maria Chiara Carrozza

Con i suoi 56 anni, Maria Chiara Carrozza è stata la più giovane rettrice italiana. Una laurea in Fisica all’università degli studi di Pisa e un dottorato in ingegneria alla Scuola Superiore Sant’Anna. Ora è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Dirige e conduce ricerche nei settori della biorobotica, della biomeccatronica, della neuro-ingegneria della riabilitazione di cui è uno dei principali esponenti. Il nuovo presidente del Cnr è autrice di numerose pubblicazioni e brevetti, ma non solo: responsabile di progetti europei, cofondatrice di spinoff accademici, presidente di società scientifiche e di panel di esperti. Ha insegnato e condotto ricerche in centri e università in Italia, Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Cina. Ha già ricoperto i ruoli di Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (negli anni 2013-2014), parlamentare della Repubblica, componente del Consiglio di Amministrazione di Piaggio SpA. È inoltre direttore scientifico dell’IRCSS Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.