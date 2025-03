Un abito che divide

La recente puntata di C’è Posta Per Te ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico, non solo per le storie emozionanti, ma anche per gli outfit sfoggiati dalla conduttrice Maria De Filippi. Questa volta, Maria ha indossato un abito di un particolare verde fango, che ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Mentre alcuni telespettatori hanno apprezzato il suo look, altri non hanno esitato a criticarlo, sottolineando che il colore non si abbina alla sua carnagione chiara e ai suoi capelli biondi.

Il marchio e il prezzo

Il vestito, probabilmente firmato Gibot, ha un costo di 1150 euro, un prezzo che non è alla portata di tutti. Questo dettaglio ha alimentato ulteriormente il dibattito online, con molti che si sono chiesti se sia giusto che una figura pubblica indossi abiti così costosi in un programma accessibile a tutti. Nonostante le critiche, Maria ha dimostrato ancora una volta di saper indossare capi audaci, mantenendo un’eleganza innata che la contraddistingue.

Gigi D’Alessio e il suo look audace

Non solo Maria, anche Gigi D’Alessio ha attirato l’attenzione con il suo outfit total burgundy, un cambio di stile rispetto ai suoi soliti abiti scuri e formali. Questo look ha suscitato polemiche, con alcuni fan che lo hanno paragonato a una prugna. La scelta di Gigi di optare per un look più casual ha sorpreso i telespettatori, abituati a vederlo in abiti più eleganti. Le reazioni sui social sono state immediate, con