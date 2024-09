Maria Rosaria Boccia riceve il primo Tapiro d'oro della stagione 37 di Striscia la notizia, negando di aver rubato la fede nuziale a Sangiuliano. Il premio è decorato con vari simboli, tra cui un anello d'oro su una narice, rappresentante l'anello di matrimonio che Sangiuliano sostiene sia stato rubato. Boccia insiste sul fatto che non ha preso l'anello e che la questione sarà risolta nelle giuste sedi. Negli aspetti correlati, Boccia smentisce anche di avere una relazione con il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, e respinge le suggestioni che l'intervento di trapianto di capelli di Lollobrigida fosse per nascondere ferite alla testa.

Maria Rosaria Boccia nega di aver rubato la fede nuziale a Sangiuliano ed è premiata con il primo Tapiro d’oro della stagione 37 di Striscia la notizia. Il tapiro è decorato con gli occhiali da spia che Boccia indossava a volte in parlamento e sulla fronte ha un segno simile a quello avuto da Sangiuliano. Il premio è completato con un anello d’oro su una narice, che rappresenta l’anello di matrimonio che l’ex Ministro della Cultura sostiene sia stato rubato da Boccia e nascosto. Sul retro del Tapiro, la Chiave d’oro di Pompei fa suonare un carillon con la melodia di “Passion Flower”, per ricordare il tempo trascorso insieme a Sanremo, la città dei fiori. Quando Boccia viene intervistata da Valerio Staffelli a Roma, ribadisce che non ha preso l’anello di matrimonio di Sangiuliano e che questa questione sarà risolta nelle giuste sedi. Quando poi le viene chiesto in merito alla cicatrice che l’ex ministro aveva in viso durante una recente apparizione al Tg1, risponde in maniera enigmatica. Boccia nega anche di avere una storia con il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Pertanto, l’assunto che l’intervento di trapianto di capelli, al quale il ministro si è sottoposto alcuni mesi fa, avrebbe avuto lo scopo di nascondere le lesioni alla testa causate da una disputa, sarebbe semplicemente una notizia falsa.