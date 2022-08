Maria Stella Gelmini si sfoga in TV: “Cottarelli? Non lo capisco”

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, ha comentato in un'intervista la scelta di Cottarelli di candidarsi con il Pd

Maria Stella Gelmini non le manda a dire a Carlo Cottarelli e si sfoga in un’intervista rilasciata ai colleghi di ‘Sky TG 24’. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie del governo Draghi ha dichiarato di non aver compreso la scelta di schieramento di Cottarelli, ora a fianco di Pd e Più Europa.

Lo sfogo di Maria Stella Gelmini: “Non capisco le scelte di Cottarelli”

Maria Stella Gelmini è stata ospite a ‘Sky Tg 24’ e ha parlato delle azioni di Cottarelli, facendo riferimento alla scissione che si è venuta a creare all’interno di Azione. Come sappiamo, Emma Bonino ha deciso di restare a fianco del Pd, abbandonando il progetto di Azione, mentre Carlo Cottarelli ha scelto di stare con lei. “Ho stima verso Cottarelli e trovo poco comprensibile la sua scelta di candidarsi con Pd-Più Europa, perchè le sue ricette vedranno una contraddizione pesante con la sinistra” – dice Gelmini che poi parla del possibile esito delle elezioni con il Centrodestra favorito: “Non sono così convinta della vittoria della destra, per me è una battaglia tutta da giocare.”

Il rapporto con Renzi, cosa accadrà adesso

La Gelmini ha poi parlato del possibile accordo con Matteo Renzi: “Stiamo andando verso un accordo e me lo auguro. Penso ci siano le condizioni per condividere un percorso. È chiaro che un accordo non si può basare solo sulle candidature, mi fa piacere che se accordo sarà non ci sarà una campagna elettorale che sarà una televendita. Noi vogliamo una campagna elettorale improntata alla serietà e alla chiarezza, con la volontà ferma di continuare l’agenda Draghi e il metodo Draghi.”