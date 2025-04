Un intervento inaspettato

Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, ha sorpreso molti collegandosi in video con il congresso della Lega, tenutosi a Firenze. La sua presenza ha suscitato un notevole interesse, non solo per il suo ruolo politico in Francia, ma anche per le sue dichiarazioni incisive riguardo alla giustizia e alla politica europea. Presentata dal segretario della Lega, Matteo Salvini, Le Pen ha colto l’occasione per esprimere il suo disappunto riguardo alla recente condanna che la rende ineleggibile per cinque anni.

La condanna come atto di violenza

Durante il suo intervento, Le Pen ha definito la condanna come “un atto di violenza, di arroganza e di ingiustizia”. Ha sottolineato come questo provvedimento non solo colpisca lei personalmente, ma anche il popolo francese, privandolo della possibilità di votare per un candidato che rappresenti le loro aspirazioni. “I francesi non potranno scegliere, non potranno votare per un candidato che vogliono vedere alla guida del nostro Paese, visto che ero favorita”, ha dichiarato con tono deciso. Le sue parole risuonano come un grido di allerta per coloro che credono nella sovranità e nella libertà di scelta degli elettori.

La lotta per la sovranità

Le Pen ha anche fatto riferimento agli attacchi che ha subito da parte della giustizia, paragonandoli a quelli affrontati da Salvini nel contesto del processo Open Arms. Entrambi i leader hanno vissuto esperienze simili, in cui le loro azioni politiche sono state messe sotto accusa. “Noi lotteremo, noi non cederemo mai di fronte a questa violenza”, ha affermato, evidenziando la determinazione del suo partito a resistere contro ciò che percepiscono come un attacco alla loro legittimità politica. Questo intervento non solo rafforza il legame tra Le Pen e Salvini, ma sottolinea anche una crescente alleanza tra i partiti di destra in Europa, uniti dalla comune lotta contro le istituzioni che considerano oppressive.