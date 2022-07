Marinella Senatore a Malta, le performance come inclusività

La Valletta, 6 lug. (askanews) – Marinella Senatore ha portato anche a Malta la sua School of Narrative Dance, un grande progetto partecipativo che ha già coinvolto oltre 6 milioni di persone in 24 Paesi. La tappa de La Valletta ha visto, come è tipico della pratica relazionale dell’artista, persone comuni e professionisti esibirsi in diverse forme di performance, sempre all’insegna dell’inclusione e del coinvolgimento delle comunità.