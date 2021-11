Mario Draghi ai sindaci: “Il successo del Pnrr è nelle vostre e nostre mani”

Mario Draghi all'assemblea dell'Anci: "Il Governo farà incontri in Italia per la sua attuazione". Poi le parole di Decaro: "Noi lo chiamiamo super Mario"

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è stato accolto da una vera e propria standing ovation all’assemblea dell’Anci.

Mario Draghi sul Pnrr: l’appello ai sindaci

A Parma Mario Draghi ha chiuso l’assemblea dell’Anci, accolto da una standing ovation da parte dei sindaci presenti.

Queste le parole del Premier: “Sindaci, sarete al centro della stagione che abbiamo davanti: una straordinaria occasione di riforme e investimenti, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il successo del Piano è nelle vostre mani, come nelle nostre. C’è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell’amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, Ministeri.”

Mario Draghi sul tema Recovery: il programma del Governo

Draghi ha proseguito, sul tema Recovery, spiegando il programma governativo: “A pochi mesi dall’approvazione del Piano da parte della Commissione Europea, siamo pienamente nella sua fase di attuazione. Nelle prossime settimane il Governo ha in programma una serie di incontri in molte città italiane per confrontarci sulla sua realizzazione. Abbiamo già approvato 159 progetti di rigenerazione urbana su cui investiamo 2,8 miliardi.”

Poco prima erano arrivate parole di apprezzamento e stima nei confronti del Premier, da Antonio Decaro, il presidente dell’Anci: “Non esistono città ingovernabili, così come non esistono Paesi o situazioni ingovernabili e lei, presidente Draghi, con il suo Governo lo sta dimostrando. Noi di questo, signor presidente la vogliamo ringraziare. Per lo sforzo che sta facendo con i ministri e per l’attenzione che sta dimostrando nei confronti dei Comuni e del nostro lavoro.

A questi segnali importanti e concreti vogliamo rispondere con disponibilità e volontà di collaborazione, offrendo proposte e soluzioni, non lamentele né rivendicazioni”.