Marito e moglie muoiono di covid a un minuto di distanza tenendosi per mano

Marito e moglie muoiono a causa del covid a pochi minuti di distanza tenendosi per mano: erano vaccinati ma con patologie pregresse.

Marito e moglie, rispettivamente di 59 e 66 anni, sono morti a causa delle complicazioni causate dall’infezione da coronavirus ad un minuto di distanza tenendosi per mano. È questo la triste storia di Cal e Linda Dunham, entrambi con patologie pregresse e doppia dose di vaccino.

LEGGI ANCHE: Marito e moglie muoiono di Coronavirus dopo 70 anni insieme

Covid, marito moglie muoiono insieme

La figlia della coppia residente in Michigan, Sarah, ha raccontato che i suoi genitori avevano contratto il virus durante un campeggio con la famiglia e che le loro condizioni sono andate via via peggiorando.

Marito e moglie muoiono di Covid tenendosi per mano

“Mio padre – ha detto Sarah a Fox17 – mi ha chiamato prima del viaggio dicendo che non si sentiva bene, ma pensava di avere un raffreddore, e l’avesse preso da mia madre.

Il terzo giorno mi hanno svegliato: Dobbiamo andare perché non ci sentiamo bene. Hanno preso i bagagli e sono andati via”.

Marito e moglie muoiono di Covid

In seguito al test entrambi avevano appreso di avere il covid e per loro si era reso necessario il ricovero in ospedale, nel reparto di terapia intensiva. Le patologie pregresse avrebbero fortemente compromesso le loro condizioni di salute, fino a condurli alla morte avvenuta ad un minuto di distanza l’uno dall’altra.