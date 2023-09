Terremoto in Marocco, il pensiero di Tajani e Meloni: "Preghiamo per le vitti...

Il ministro degli Esteri italiano ha scritto un breve pensiero su X per le famiglie delle vittime del terremoto in Marocco

Ciò che è accaduto in Marocco nella serata di ieri ha sconvolto tutto il mondo: una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito l’area attorno a Marrakech, causando tantissimi danni alle infrastrutture, alle case, ma soprattutto tra la popolazione. Il bollettino è in continuo aggiornamento, ma sono già state accertate centinaia di morti, a cui si devono agigungere molte altre persone che sono rimaste ferite.

Terremoto in Marocco, le parole di Tajani: “Prego per le vittime e i loro famigliari”

Il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, è stato tra i primi politici del nostro Paese a lanciare un messaggio al Marocco e ai suoi cittadini che stanno attraversando un momento veramente complicato. Il terremoto che ha devastato il Paese nella serata di ieri, non ha risparmiato la vita di centinaia di cittadini, mentre molti altri sono rimasti feriti. “Sono vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L’Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili” – scrie Tajani sul suo profilo ufficiale di X (ex Twitter) – “Una preghiera per le vittime e i loro familiari.”

La vicinanza di Giorgia Meloni al popolo marocchino

Anche Giorgia Meloni, che si trova attualmente in India per il G20, ha espresso la sua vicinanza alle vittime del Marocco. A farlo sapere è una nota ufficiale diramata da Palazzo Chigi: “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco. Meloni ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza“.