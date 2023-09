Regno Unito, cittadino denuncia un “omicidio di massa” in un caffè sul m...

È successo in Inghilterra: un uomo ha denunciato un omicidio di massa in un locale ma, in realtà, si trattava di una lezione di yoga.

In Inghilterra, un cittadino ha scambiato una lezione di yoga organizzata in un caffè sul mare per un omicidio di massa e ha contattato la polizia. Le autorità, dopo aver raggiunto il locale, hanno scoperto la verità.

Inghilterra, scambia una lezione di yoga per un omicidio di massa e contatta la polizia

Omicidio di massa in un caffè sul mare in pieno centro, in Inghilterra, nel Regno Unito. È la segnalazione arrivata alla polizia. Le autorità sono state contattate da un cittadino preoccupato che aveva avvistato un nutrito gruppo di persone distese sul pavimento del locale, totalmente immobili.

Stando a quanto riferito da cbsnews.com, gli agenti si sono subito recati sul posto indicato dal cittadino procedendo a tutta velocità e con le sirene spiegate. Al loro arrivo, però, piuttosto che uno stuolo di cadaveri, hanno trovato i partecipanti a una lezione di yoga.

La scoperta

I membri della classe stavano meditando in silenzio e tranquillità al Seaside Cafe, all’interno dell’Osservatorio del Mare del Nord a Chapel St Leonards. Il gruppo stava eseguendo la posizione yoga nota come Savasana (o Shavasana), anche comunemente chiamata “posizione del cadavere”. Il corpo è disteso supino, completamente abbandonato a terra e, soprattutto, immobile.

“Se qualcuno ha sentito la massa di sirene della polizia a Chapel St Leonards alle 21.30 si rassicuri”. È stato poi comunicato tramite la pubblicazione di un post su Facebook. “Stavano andando all’Osservatorio dopo che qualcuno aveva segnalato un omicidio di massa nel nostro edificio, avendo visto diverse persone stese sul pavimento… l’omicidio di massa in realtà si è rivelato essere la classe di yoga in meditazione“.