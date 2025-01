Marracash è uno dei rapper più famosi ed apprezzati della scena italiana, con alle spalle una carriera lunga oltre 20 anni ha saputo restare sulla cresta dell’onda e sfornare album che sono stati e sono anche attualmente molto apprezzati dagli appassionati del genere. Ora a 45 anni ha scelto di raccontare la sua storia di vita e carriera, con lo sguardo proiettato al futuro.

Come Marracash è diventato il “King del Rap”

Dopo le prime esperienze musicali, ambiente in cui si è rifugiato per cercare una vita migliore, la sua famiglia, residente nella periferia di Milano, zona Barona, dopo aver avuto problemi finanziari ha subito anche lo sfratto, di conseguenza si è dovuto dare da fare ed ha iniziato a collaborare con altri artisti.

Prima di essere solista è stato parte della “Dogo Gang” gruppo di rapper tra i quali figuravano anche Gue Pequeno e Jake La Furia, con cui ha inciso canzoni ed album di successo.

Il salto è avvenuto nel 2008 con l’album “Marracash” che lo lancia alla ribalta nazionale, nel 2011 arriva “King del Rap” che lo porta al successo. Arrivano poi altri album anche sé l’apice viene raggiunto con “Persona” album inciso nel 2019 che diviene il più venduto di quell’anno.

La storia con Elodie: bella ma da non rifare

Il rapper è stato sempre riservato relativamente alla sua vita privata, infatti non si hanno molte notizie relative alle sue storie d’amore anche se una, quella con Elodie è diventata di interesse pubblico nazionale.

Marracash è stato intervistato da Vanity Fair nel 2023 e di seguito riportiamo un estratto legato all’intervista in cui si riferisce a ciò che gli ha portato questa relazione – “È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Ma tutto questo non fa per me“.

Alla ribalta anche per il dissing con Fedez ha avuto luogo nel 2017 a seguito delle dichiarazioni social di Marracash, relative all’album realizzato da Fedez assieme a J-Ax ed uscito in quell’anno. Al “Corriere della sera” Marra aveva parlato della differenza tra lui e Fedez in termini di qualità e tipologia di pezzi musicali: “Fedez è una macchina da guerra del business ma io faccio pezzi musicali con obiettivi diversi”.

La distanza tra lui ed il resto dell’ambiente rap italiano in fondo c’è sempre stata, quando si ascolta un suo brano si percepisce che in quelle barre c’è Marracash, la sua unicità traspare.

Ora il musicista si prepara ad un 2025 che lo porterà a fare un grande tour per gli stadi, una sfida a cui lui si dichiara pronto ed entusiasta.