Martedì, il Parlamento si riunisce in seduta congiunta per votare l'elezione del giudice alla Consulta.

Il Parlamento si incontrerà in sessione congiunta il 24 settembre a Montecitorio per votare un nuovo giudice della Corte costituzionale. Questo sarà il settimo turno di votazioni e il candidato deve ricevere il voto di tre quinti dei membri per essere eletto. La procedura inizierà con il voto dei senatori.