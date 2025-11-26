Martina Colombari chiarisce il suo controverso commento su Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle

Durante l’ottava puntata di Ballando con le stelle, Martina Colombari ha suscitato scalpore con un commento pungente in seguito all’esibizione di Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. La frase che ha scatenato reazioni è stata: “Se le danno il tesoretto, guarda, se le danno il tesoretto”. Questo ha portato a diverse interpretazioni e polemiche.

Successivamente, Martina ha voluto chiarire il significato della sua affermazione durante Ballando segreto. La concorrente ha specificato che il suo commento non era diretto esclusivamente a Barbara d’Urso, ma rifletteva una dinamica di gara più ampia. Infatti, Colombari si trovava in prima posizione e qualsiasi vantaggio dato agli altri concorrenti le avrebbe dato fastidio. Ha dichiarato: “Voglio far capire che non era una frase da rosicona, ma esprimeva il desiderio di mantenere la mia posizione di leader nella classifica”.

La competizione e la strategia

Martina ha poi aggiunto che sebbene fosse ansiosa di restare in vetta, avrebbe dovuto rivolgere commenti simili anche ad altri concorrenti come Filippo Magnini e Andrea Delogu, che avevano esibizioni successive e che potevano minacciare la sua posizione. Ci si chiede, quindi, perché il focus fosse solo su Barbara. Colombari ha ammesso che l’obiettivo era in realtà quello di mettere in difficoltà i concorrenti che si avvicinano al podio, tra cui la d’Urso stessa, Fabio Fognini e Francesca Fialdini.

Dare fastidio ai leader

“Noi due ci siamo dati un obiettivo: disturbare chi ha chance di arrivare sul podio”, ha affermato Colombari, rivelando la strategia che lei e il suo partner stanno perseguendo. Nonostante non si senta in grado di arrivare alla finale, il loro intento è quello di rendere la vita difficile a chi occupa le posizioni più alte. “Barbara è lassù, così come la Fialdini che rientra, e vogliamo fare di tutto per rendere la competizione più interessante”, ha spiegato.

Le emozioni di Ballando con le stelle

Martina Colombari ha anche parlato del suo attaccamento al programma, esprimendo rammarico per la sua conclusione imminente. “Mi dispiace pensare che mancherà, e non voglio concentrarmi solo sulle puntate rimanenti, ma su ciò che ho ancora da vivere qui”, ha condiviso. Ha descritto Ballando con le stelle come un momento di crescita personale e di sfida, paragonandolo al ballo della vita.

“Ogni esibizione è un’opportunità per mettersi alla prova e rispondere a imprevisti. È un modo per allenarsi a cambiare ritmo e adattarsi”, ha detto Colombari. In quei brevi momenti di coreografia, sente di poter esprimere se stessa senza alcuna pressione esterna, concentrandosi solo sul ballo.

Le tensioni nel programma

Nonostante l’atmosfera di festa, ci sono tensioni palpabili all’interno di Ballando con le stelle. Francesca Fialdini ha recentemente accusato un’altra concorrente di non aver creduto al suo infortunio, generando un clima di sfiducia. Anche Filippo Magnini ha espresso le sue frustrazioni riguardo alla giuria e alle dinamiche del concorso, rendendo evidente che il clima competitivo è tutt’altro che sereno.

Martina Colombari, quindi, rappresenta una figura chiave in questo contesto, non solo per il suo talento nel ballo, ma anche per il suo approccio strategico alla competizione. La sua volontà di rimanere al vertice, insieme alla sua capacità di affrontare le pressioni del programma, la rendono un personaggio affascinante da seguire mentre la stagione volge al termine.