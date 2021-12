Mascherine FFP2: come cambia la normativa e dove acquistarle

Le mascherine FFP2, in seguito alla nuova normativa, sono da indossare in tutti i luoghi di assembramento per prevenire il contagio e proteggersi.

L’emergenza pandemica continua a peggiorare con l’aumento dei contagi. Per riuscire ad arginare questa situazione, il Governo ha attuato una normativa che prevede l’uso di mascherine FFP2 da indossare in diversi luoghi. Cerchiamo di capire che mascherine sono, quale è la normativa e dove si comprano.

Mascherine FFP2

Con la nuova normativa, bisogna indossare le mascherine FFP2 in quanto, rispetto alle chirurgiche, tendono a bloccare maggiormente la circolazione del virus consentendo una qualità della vita migliore per tutti e con meno rischio di contagio. Prima di tutto, è bene sapere che FFP è un acronimo che sta per Filtering Facepiece, ovvero facciali filtranti.

Sono state definite in Europa da una norma tecnica che le certifica che è la seguente:EN 149:2001+A1:2009.

Le mascherine FFP2 sono particolarmente indicate rispetto ad altri modelli dal momento che filtrano fino al 94% delle particelle sospese in modo da far passare meno dell’8% dell’aria che proviene dall’esterno. Hanno una protezione maggiore e quindi permettono di non contagiarsi.

Si possono indossare anche in ambito ospedaliero, ma con la normativa attualmente in corso sono diversi i luoghi dove è obbligatorio indossarle. L’IStituto Superiore della Sanità le ha considerate non solo di ottima qualità se paragonate a quelle chirurgiche, ma anche ad alta protezione dal momento che proteggono sia chi le indossa, ma anche i soggetti terzi.

Per acquistarle e capire se sono a norma, è bene che le mascherine FFP2 rispecchino alcuni criteri e parametri. Prima di tutto, devono essere contraddistinte dal marchio CE, seguito poi da un numero a 4 cifre che è l’ente di certificazione che deve essere presente sia sulla mascherina stessa, ma anche sulla confezione. Sono monouso e si buttano dopo l’utilizzo.

Mascherine FFP2: normativa

Dal 25 dicembre, il giorno di Natale, per arginare i contagi che si stanno impennando al punto che molte prenotazioni per Capodanno sono state annullate, il Governo ha deciso di sostituire le mascherine chirurgiche con le FFP2.

Una nuova normativa anti-Covid che prevede che tutti, compreso chi è vaccinato con terza dose, debba indossare le mascherine FFP2.

Sino allo stato di emergenza che è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, è fondamentale indossare queste mascherine in tutti quei luoghi in cui vi è maggiore assembramento. Dai cinema ai teatri, passando per i musei, sale da concerto, ma anche i mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza, come bus, treni, ecc., è obbligo indossare queste mascherine.

La normativa vuole che le mascherine FFP2 si indossino anche nei palazzetti dello sport e in competizioni sportive che siano all’aperto oppure al chiuso. Bisogna indossarle anche sulle piste da sci, per l’uso di cabinovie, skilift e anche seggiovie in impianti che hanno la chiusura delle cupole paravento.

La scuola non è un luogo immune, in quanto sia gli insegnanti che il personale scolastico maggiormente a rischio di contagio e quindi più fragile e a contatto con bambini fino a 6 anni devono indossare questo tipo di mascherina. Considerando il costo esoso, si sta pensando di calmierare il prezzo per renderle accessibile a tutti.

