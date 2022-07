Massa Carrara, 14enne uscito dal coma dopo un brutto incidente sosterrà l’esame di terza media

Ha 14 anni il ragazzo di Massa Carrara che è finalmente uscito dal coma dopo un brutto incidente: il giovane potrà sostenere l'esame di terza media.

È una storia a lieto fine quella di un 14enne di Massa che ha da poco riacquistato conoscenza dopo essere finito in coma in seguito a un brutto incidente. Ha davanti a sé una nuova opportunità e finalmente può riprendere in mano la sua vita.

Massa Carrara, 14enne uscito dal coma farà l’esame di terza media

“A dare la bellissima notizia è stata la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Massa, Carrara e Lucca, Donatella Buonriposi, che ha dato piena disponibilità affinché il ragazzo possa sostenere l’esame. Lo studente potrà quindi concludere il suo ciclo di studi. Sono sempre stata fiduciosa nel buon esito della richiesta”. Ad annunciarlo con entusiasmo è il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.

“Non appena ho appreso del rischio di una bocciatura mi sono messa in contatto con il sindaco di Massa Francesco Persiani e il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi per dare una possibilità a questo giovane meritevole, che nel corso dell’anno scolastico aveva raggiunto ottimi risultati“, ha fatto sapere la Bergamini.

Il ragazzo è stato ammesso all’esame di terza con la media del 7 e il sottosegretario dichiara: “Auguro tutto il bene che la vita possa offrire al giovane e alla sua famiglia e lo invito a continuare a impegnarsi nello studio perché il merito e l’impegno ripagano sempre”.