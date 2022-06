Massa-Carrara, addio al bartender Davide Garazzini: è morto a soli 47 anni

Milanese di nascita, ma tosco-ligure di adozione, Davide Garazzini (per tutti il Garaz) era un bartender molto noto di Massa-Carrara.

La provincia di Massa-Carrara ha perso un simbolo. Davide Garazzini, conosciuto da tutti come “Il Garaz” è venuto a mancare improvvisamente all’età di 47 anni. L’uomo che possiamo definire un “bartender per vocazione” era arrivato persino a firmare con il suo nome un alcolico ossia il “vermuth garazzino”.

Sono molte nel frattempo le persone, ma anche le realtà del territorio che stanno scrivendo sui social un ultimo saluto: “Mi hai visto crescere” è solo uno dei tanti commenti sui social.

Morto Davide Garazzini: le cause

Nel frattempo non si sa molto sulle cause della morte del noto bartender. Stando a quanto si apprende il corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione.

Chi era Davide Garazzini

Chi lo conosceva e gli voleva bene lo vedeva dietro al bancone del bar pronto a servire qualche drink delizioso e adatto per l’occasione.

Per Davide Garazzini il mondo del bartending era qualcosa di più di un semplice lavoro. È stato infatti istruttore dell’American Bartending Italia e Ambassador di 1492 Coloniale Group. In una delle ultime apparizioni in pubblico, in occasione del Cocktail Fest di Sarzana era apparso sorridente: “Impossibile crederci…”sono le parole di un utente sui social.