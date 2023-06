Ha derubato e massacrato di botte una prostituta di 18 anni, poi è scappato in auto a tutta velocità, contromano. La fuga spericolata, non è servita, perché il 38enne è stato poi arrestato.

LEGGI ANCHE: Massacra di botte la compagna davanti al figlioletto di 2 anni

Massacra prostituta 18enne e scappa in auto contromano: arrestato

Aveva derubato e picchiato una prostituta di 18 anni, buttandola in terra e prendendola a schiaffi e calci. Poi è fuggito a bordo della sua auto, a tutta velocità. Quella fuga spericolata non gli è servita a far perdere le sue tracce. I carabinieri della stazione di Besana, in Brianza, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne di origini marocchine, che è stato individuato come responsabile della violenta rapina avvenuta a Lentate sul Seveso, lo scorso 30 aprile. Il 38enne è stato rintracciato in una palazzina condominiale di Barzanò dove, dopo un appostamento, è stato arrestato e portato nel carcere di Lecco. L’uomo, con alle spalle precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio, è indagato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Prostituta di 18 anni rapinata e massacrata: la dinamica

Secondo la ricostruzione, il 30 aprile intorno alle 2 l’uomo, a bordo di una Volkswagen Golf, si sarebbe recato sul luogo di lavoro della 18enne. Quando è salita in auto la giovane ha notato che l’uomo aveva intrapreso una direzione sospetta, troppo lontana e isolata, e non sentendosi al sicuro ha iniziato ad opporsi, chiedendogli di tornare indietro e di farla scendere. Il 38enne si è fermato, l’ha presa di forza, trascinata e strattonata per terra. Ha iniziato a colpirla a calci e schiaffi per poi bloccarla a terra. La giovane ha raccontato di aver avuto paura di morire, ma ha avuto la forza di reagire, fino a farlo desistere. L’uomo le ha preso la borsa, ma lei è riuscita a liberarsi, mentre lui è scappato via in auto. Dopo un quarto d’ora è stato intercettato, con un lungo e spericolato inseguimento ad alta velocità, con tratti contromano, terminato con un’uscita di strada dell’auto in fuga, che si è schiantata contro un muro. Il 38enne, incolume, è uscito dal finestrino anteriore ed è riuscito a scappare nei boschi. Nell’auto gli agenti hanno trovato la borsa della donna e i documenti dell’auto, con altri elementi che hanno poi portato all’arresto dell’uomo.