Massimo Moratti, 80 anni, è stato recentemente ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni di salute hanno subito attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, preoccupati per l’evoluzione della situazione. Ecco come sta a pochi giorni dal ricovero.

Massimo Moratti ricoverato per polmonite: come sta

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter e della Saras, ricoverato all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite, ha iniziato a respirare autonomamente.

Dopo circa una settimana in terapia intensiva, i medici hanno deciso di rimuovere il supporto respiratorio meccanico, valutando un miglioramento stabile delle sue condizioni cliniche. La scelta è stata adottata con prudenza, per permettere al paziente di adattarsi gradualmente alla nuova situazione respiratoria.

Massimo Moratti ricoverato per polmonite: monitoraggio costante e prudenza dei medici

Nonostante i progressi, Moratti resta sotto stretta osservazione nel reparto di terapia intensiva. Le condizioni dell’ex presidente, che lo scorso maggio ha compiuto 80 anni e nel 2023 aveva subito un’angioplastica, continuano a richiedere attenzione. I medici mantengono la massima cautela, monitorando attentamente il suo recupero e il modo in cui il corpo risponde alla sospensione del supporto meccanico.

Durante la giornata, Moratti avrebbe potuto scambiare parole con la moglie e i familiari, segnando un piccolo ma importante passo nel suo percorso di ripresa.