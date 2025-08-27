Paura per l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ricoverato d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano: le ultimissime notizie sulle sue condizioni di salute e sul motivo del ricovero.

Massimo Moratti, ricoverato d’urgenza in terapia intensiva

Il mondo del calcio in apprensione, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter è stato infatti ricoverato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano.

Moratti si trova attualmente in terapia intensiva e intubato poiché faceva fatica a respirare in maniera autonoma. Massimo Moratti, ricordiamo, ha compiuto lo scorso maggio 80 anni, traguardo importante celebrato con una festa organizzata dai figli, a cui hanno partecipato anche i giocatori dell’Inter del Triplete e altri quali Ronaldo, Vieri e Recoba.

Massimo Moratti ricoverato d’urgenza in terapia intensiva. Diagnosi e condizioni

Paura nel mondo Inter, lo storico ex presidente Massimo Moratti si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano a causa di una polmonite. Attualmente le condizioni dell’ex presidente neroazzurro non sarebbero critiche anche se la situazione è comunque seria, tanto che Moratti è stato intubato perché non riusciva a respirare in maniera autonoma. Al momento non si hanno ulteriori notizie, ricordiamo che Moratti ha da poco compiuto 80 anni.