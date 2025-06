Indagini in corso a Vibonati per chiarire le gravi lesioni di un bimbo di nove mesi, ora in condizioni critiche al Santobono.

Un’intera comunità sotto shock per un caso dai contorni ancora oscuri. Un bimbo di nove mesi originario di Vibonati, in provincia di Salerno, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli con gravi lesioni su diverse parti del corpo. Intanto, i carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire l’origine delle ferite: le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Bimbo di 9 mesi trovato con gravi lesioni a Vibonati

Un bambino di nove mesi originario di Vibonati, in provincia di Salerno, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per gravi traumi alla testa, al collo e a un femore. Il piccolo era arrivato privo di sensi giovedì mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Sapri, dove i sanitari, valutando immediatamente la gravità delle sue condizioni, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza nel capoluogo partenopeo.

A lanciare l’allarme è stata la madre, accompagnata dal compagno (non padre del bambino), che ha portato il piccolo in ospedale. Dopo la segnalazione dei medici, sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Vibonati.

Vibonati, bimbo gravemente ferito: al vaglio rapporti familiari e recenti denunce

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ricovero e stanno concentrando l’attenzione sull’ambiente familiare del bambino, che viveva con la madre in una frazione della costa di Vibonati.

Il padre, residente a Sapri, ha riferito di non essere presente al momento dei fatti: avrebbe dovuto incontrare la ex compagna nel pomeriggio per prendere l’altro figlio della coppia. Al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze della madre, del suo attuale compagno – un uomo originario della Calabria – e del padre del bambino. Sono in corso accertamenti anche sul passato della famiglia, su cui penderebbero recenti denunce legate a conflitti domestici. L’intera comunità del Golfo di Policastro è profondamente scossa dalla vicenda.

Bimbo di 9 mesi gravemente ferito: aperta un’inchiesta a Vibonati

Tutte le piste restano aperte: gli investigatori stanno valutando diverse possibilità, comprese eventuali situazioni di trascuratezza o violenza all’interno del contesto familiare. Gli approfondimenti si concentrano sull’ambiente in cui il bambino viveva quotidianamente, ma al momento non risultano persone formalmente indagate.