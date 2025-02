In provincia di Pistoia, una coppia di rifugiati ucraini è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti verso i sei figli

La coppia, fuggita dalle atrocità della guerra in Ucraina, avevano trovato rifugio nell’estate del 2022 in una casa a Pistoia. Tuttavia, i genitori sono stati arrestati per presunti maltrattamenti e per aver picchiato i loro sei figli, di età compresa tra i 2 e i 15 anni.

Pistoia, figli costretti a inginocchiarsi sul sale e picchiati: arrestati i genitori

I bambini sarebbero stati obbligati a subire insulti, percosse e punizioni severe, come stare per ore in cucina con le braccia alzate e inginocchiati sul sale grosso. È stata la figlia maggiore a denunciare gli abusi ai servizi sociali, dopo essere riuscita a scappare da casa. Le telecamere nascoste, installate dalla polizia nell’abitazione, avrebbero poi confermato le sue accuse.

La madre sarebbe stata la principale artefice delle violenze, spesso pronta a dare ordini sui compiti domestici e a infliggere punizioni ai figli che non ubbidivano. Tuttavia, dalle immagini delle telecamere, è emerso che anche il padre avrebbe partecipato attivamente ai maltrattamenti.

Le violenze avrebbero avuto inizio già durante il soggiorno della famiglia in Ucraina. Gli abusi comprendevano insulti, soprusi e, per i figli più grandi, percosse inflitte con rami di alberi. In un episodio, una delle figlie sarebbe stata anche ferita alla coscia con un coltello.

La Procura ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale di Pistoia l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita il 6 febbraio.

I figli della coppia trasferiti in strutture protette

La ragazza era scappata di casa dopo l’ennesima violenza e successivamente è stata accolta in una struttura di protezione familiare affiliata alla Società della salute della Valdinievole. Oltre alla primogenita, anche gli altri cinque figli della coppia, per i quali sono stati designati dei tutori legali, sarebbero stati affidati a strutture simili, anche in località fuori dalla provincia di Pistoia.