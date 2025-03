20 anni di prigione per il padre e 16 per la madre. Risarcimento di oltre un milione di euro ai due figli.

Due genitori originari di Firenze sono stati condannati a pena detentiva per abusi sui figli minori e maltrattamenti. L’esito del giudice ha posto fine alle violenze che i due giovani, all’epoca dei fatti minorenni hanno subito per diversi anni.

Firenze, genitori maltrattavano i figli minori condannati a 20 e 16 anni di prigione

La condanna è arrivata a seguito della denuncia della figlia avvenuta nel 2019, come riporta il sito TGCom24 che ha trovato il coraggio di svelare la verità sugli anni d’inferno che ha vissuto. La ragazza all’epoca della denuncia aveva 22 anni.

Oltre a lei vittima di violenze anche suo fratello minore, la giovane è stata abusata dal padre per 6 anni e picchiata ed umiliata per 9. I due erano costretti a mangiare croccantini per i gatti, lei si doveva svegliare alle 5 del mattino e recitare preghiere in latino. La doccia le era consentita solo una volta al mese.

L’uomo di 84 anni e la donna di 62 sono ora in carcere, 20 anni di prigione per lui e 16 per lei con l’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale.

Dovranno risarcire i figli per un totale di 1.200.000 euro

I figli nel processo si sono costituiti parte civile e i genitori dovranno risarcire la giovane per 900.000 euro e 300.000 euro al fratello.

I due genitori oltre alle condanne avranno la libertà vigilata per 5 anni ed il divieto per 10 di frequentare luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori a contatto con bambini.

A salvare i fratelli dai soprusi solo la malattia del padre, attualmente ricoverato in ospedale.