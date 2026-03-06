MasterChef 2026 ha il suo vincitore: chi è il giovane chef che ha conquistat...

MasterChef 2026 ha il suo vincitore: chi è il giovane chef che ha conquistat...

MasterChef 2026 ha il suo vincitore, chi è: il giovane chef lombardo che ha conquistato pubblico e giudici con creatività e talento.

La passione per la cucina può trasformare un sogno in realtà: un giovane talento lombardo ha conquistato il titolo di MasterChef, imponendosi con creatività, coraggio e determinazione davanti a giudici e pubblico. Ecco chi è il vincitore di MasterChef 2026.

Il menù presentato a MasterChef 2026: creatività e coraggio in cucina

Il percorso del vincitore a MasterChef è stato caratterizzato da creatività e audacia. La sua proposta finale, intitolata “Tutto di me”, non era semplicemente un insieme di piatti, ma un racconto personale: ogni portata un capitolo della sua storia prima e dopo l’esperienza in cucina.

L’amuse-bouche, Fretta viola, presentava petali di gigli di San Giuseppe laccati al forno con crema di prugne all’aceto di mirtilli, mentre il primo piatto, Confronto, un risotto alla zucca con pesce gatto grigliato e crema di porcini, si distingueva per l’affumicatura al legno di ciliegio. Il secondo, Il coraggio di cambiare, combinava coscia e petto di piccione con purea di topinambour e gastrique al Porto, mentre il dolce, La ciliegina sulla torta, era un semifreddo di yogurt e mascarpone con cuore di ciliegia marinata. Nonostante un piccolo rilievo tecnico sul dessert, i giudici hanno concordato sul valore complessivo del menù.

MasterChef 2026 ha il suo vincitore: ecco chi è il talento che ha stupito i giudici

Alla fine, l’ha spuntata lui. Matteo Canzi, noto come Teo, ha conquistato il titolo di quindicesimo MasterChef italiano. Giovedì 5 marzo, su Sky Uno, dopo un’intensa finale con Carlotta Bertin, la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha scritto il suo nome nella storia del programma.

La vittoria ha portato con sé 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un libro di ricette con Baldini+Castoldi e l’opportunità di frequentare un corso d’eccellenza presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Teo, studente di International Marketing e il più giovane dei finalisti, aveva sempre puntato alla carriera di private chef, sfidando i timori dei genitori, che avrebbero preferito la conclusione della laurea triennale.

“Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io. Me la sono meritata, è un’emozione incredibile”, ha dichiarato Teo, con Bruno Barbieri che gli ha fatto eco: “Questo mestiere ti appartiene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)