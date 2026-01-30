La top ten di MasterChef prende forma mentre la Masterclass continua a perdere pezzi e restano soltanto i più forti. Nella puntata del 29 gennaio gli aspiranti chef si sono confrontati con la prova più attesa, quella di pasticceria guidata da Iginio Massari e dalla figlia Debora.

MasterChef 2026: Iginio Massari ospite

Davanti agli sguardi di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli undici concorrenti hanno affrontato una sfida di grande complessità tecnica: la Saint Honorè alla milanese firmata Massari.

Per uno dei concorrenti questa prova è risultata fatale, come riporta Leggo.it. Prima del dolce, la puntata aveva già alzato l’asticella con l’ultima Mystery Box utile a conquistare la Golden Pin. I cuochi amatoriali, divisi in coppie, sono stati messi di fronte alla sfida di valorizzare le cucurbitacee. Successivamente la Masterclass ha lasciato lo studio per una trasferta a Cagliari. La prova in esterna ha decretato una squadra vincente e un’altra costretta al tutto per tutto nel Pressure Test dall’impronta lombarda, guidato dallo chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano.

MasterChef 2026: tra ironia e eliminazioni

L’intesa ironica tra Cannavacciuolo e Barbieri è emersa quando lo chef di Villa Crespi ha proposto al collega “la facciamo insieme la prova di coppia”, ricevendo come risposta un disarmante “Si ma stasera, amore”, sotto lo sguardo eloquente di Locatelli. Il ritorno di Massari ha riportato la memoria ai tempi in cui il Maestro incuteva timore reverenziale. La sua presenza resta autorevole, seppure oggi più mitigata, forse anche dalla vicinanza della figlia Debora. Tra i momenti più intensi, il duello fra Dorella e Iolanda: entrambe hanno portato una Saint Honorè disastrosa, ritrovandosi come peggiori della prova, sebbene a spuntarla sia stata Dorella. Non sono mancati anche momenti più leggeri, come quello di Matteo che, durante la prova in esterna, si è definito “sono brutto ma racconto bene”, provocando il “nooo” divertito dei compagni. Sul fronte eliminazioni, Iolanda è stata la prima a lasciare la cucina. Il Pressure Test ha invece visto fermarsi Irene, che ha spiegato la sua performance con “problemi a casa” aggiungendo “Questa non sono io”.