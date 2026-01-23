La puntata di giovedì 22 gennaio ha trasformato l’atmosfera di MasterChef Italia in qualcosa di molto simile a una notte calcistica, con l’energia dello Juventus Stadium a fare da cornice a una gara che ha messo a dura prova resistenza, lucidità e capacità di tenere i nervi saldi. I concorrenti, come riportato da Leggo.it, si sono trovati a cucinare in un luogo simbolo dello sport mondiale, tra cori e storia bianconera, affiancati da ospiti come Giorgio Chiellini, Gianluca Pessotto e Sara Gama.

In un contesto così carico, la Prova in esterna ha richiesto uno spirito di squadra ferreo e la capacità di mantenere sangue freddo.

MasterChef Italia 22 gennaio 2026: cosa è successo

Con la Top Ten ormai vicinissima, ogni dettaglio pesa più del solito. La puntata si apre con la Green Mystery Box di Chiara Pavan, un richiamo alla sostenibilità e alla creatività, premiando il piatto capace di convincere. L’Invention Test, dedicato al pane, impone ai cuochi amatoriali un confronto diretto con un simbolo identitario che non ammette leggerezza né improvvisazioni.

MasterChef Italia 22 gennaio 2026: momenti iconici ed eliminazioni

Antonino Cannavacciuolo vive la puntata in un clima particolare: tifosissimo del Napoli, si ritrova nel cuore della Juventus con un santino di Maradona in tasca, definendo l’esperienza «una vera e propria tortura». Jonny, travolto dall’emozione per il sorriso della chef panificatrice Francesca Casci Ceccacci, confessa: «Mi ha intrippato». A segnare uno dei momenti più intensi è però Teo, che, dopo essere stato giudicato il peggiore dell’Invention Test, si vede togliere il grembiule bianco. Quando crede di essere stato eliminato e scopre di essere solo rimandato con il grembiule nero, scoppia in lacrime davanti allo sguardo comprensivo di Cannavacciuolo, che gli dice: «Bello vedere quanto ci tieni». Intanto Franco continua a ritenersi convinto della propria forza, seppure i risultati non dicano esattamente lo stesso. La serata conferma invece la figura di Iolanda come villain della stagione: canta, rilancia, eccede, eppure resta vicina alla Top Ten. La puntata si chiude con il Pressure Test: Teo riesce a salvarsi, mentre a lasciare la competizione è Franco, che saluta dicendo: «Sono orgoglioso di quello che ho fatto».