Maternità surrogata, Salvini contro la Schlein: "Fa accapponare la pelle"

La campagna elettorale per le imminenti amministrative polarizza lo scontro fra gli schieramenti politici ed in tema di maternità surrogata Matteo Salvini va dritto contro Elly Schlein ad un evento a cui erano presenti anche Giorgia Meloni ed Antonio Tajani: “Fa accapponare la pelle”. Il vicepremier e leader della Lega si è detto severamente contrario alla linea delle segretaria dem.

Maternità surrogata, Salvini contro la Schlein

E Salvini si è fatto interprete della linea del centrodestra attaccando il Pd sul tema della maternità surrogata, lo ha fatto dal palco di Ancona su cui stava parlando a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti, in corsa per le amministrative cittadine del 14 e 15 maggio. Matteo Salvini ha toccato il tema parallelo dell’utero in affitto ed ha detto. “Mi ha sconcertato, fatto rabbrividire e accapponare la pelle sentire le parole favorevoli della segretaria del Pd a una pratica barbara e medievale come l’utero in affitto”.

“Il corpo della donna non è una merce”

E ancora: “La donna non è un utero in affitto, il corpo della donna non è merce“. E ancora: “Ognuno vive la sua vita privata come vuole però l’utero in affitto tradotto vuol dire: ‘donna in difficoltà economica che vende il suo corpo a qualcuno che ha un ricco conto in banca, porta in grembo per 9 mesi una creatura che non vedrà crescere perché qualcuno se la compra’”. E in chiosa: “È barbarie, come fai a parlare di diritti civili e dire che sei favorevole all’utero in affitto e alle droghe libere?“.