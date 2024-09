Mattarella afferma: "Molti Paesi mostrano apprezzamento per la lingua e la cultura italiana"

Durante l'apertura dell'84esimo Congresso della Società Dante Alighieri, il Presidente Mattarella ha discusso l'apprezzamento internazionale per la lingua e la cultura italiana, citando il suo recente viaggio in Brasile. Ha rilevato il forte legame con l'Italia in paesi come Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, nonostante la presenza italiana sia meno prominente in alcuni di essi.