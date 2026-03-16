Mattarella al Quirinale: suicidi carcerari, sovraffollamento e carenza di personale

Mattarella riceve la delegazione della polizia penitenziaria e rilancia l'allarme sui suicidi in carcere, sulle condizioni degli istituti e sulla necessità di investire nel reinserimento

Il presidente della Repubblica, sergio mattarella, ha accolto al Quirinale una rappresentanza della polizia penitenziaria in occasione del 209° anniversario della costituzione del Corpo, il 16 marzo 2026. L’incontro, guidato dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, è servito sia a ringraziare il personale per il servizio svolto sia ad analizzare criticità profonde che pesano sul sistema carcerario italiano.

Nel suo discorso il Capo dello Stato ha sottolineato la dedizione delle donne e degli uomini del Corpo ma ha anche lanciato un monito forte sulle condizioni che rendono spesso il lavoro insostenibile: il tema del sovraffollamento, la carenza di figure professionali essenziali e, soprattutto, la persistente piaga dei suicidi tra i detenuti, che ha definito una vera sconfitta dello Stato.

La denuncia sui suicidi e il peso morale per le istituzioni

Per Mattarella il numero di persone che si tolgono la vita nelle carceri non è soltanto una tragedia privata ma rappresenta una falla istituzionale. La parola suicidi ritorna più volte come indicatore di un sistema che non tutela adeguatamente la vita e la dignità dei reclusi; questo fenomeno, ha osservato il Presidente, segnala una responsabilità collettiva che impone risposte concrete. È quindi richiesto un impegno trasversale delle istituzioni per affrontare non solo le emergenze ma anche le cause profonde, come la carenza di supporto sanitario e psicologico e la mancanza di spazi idonei per l’umanizzazione della detenzione.

Responsabilità e priorità operative

La discussione mette in evidenza come la prevenzione dei suicidi richieda misure che vadano oltre le azioni di polizia: servono professionisti sanitari, operatori formati al supporto psicologico e percorsi di reinserimento che diano senso al tempo della pena. Il richiamo a queste priorità implica investimenti in personale, formazione e servizi sanitari interni agli istituti, perché solo così la detenzione può avviare processi di recupero piuttosto che aggravare l’isolamento e la disperazione di molte persone detenute.

Condizioni materiali e lavoro quotidiano della polizia penitenziaria

Il Capo dello Stato ha evidenziato che il personale della polizia penitenziaria opera spesso in condizioni difficili: edifici non adeguati, spazi stretti e strutture che non sempre consentono di svolgere attività di sicurezza e recupero in modo efficace. Il sovraffollamento non è solo un dato statistico ma un fattore che complica la gestione quotidiana, aumentando i rischi e la pressione sul personale. Mattarella ha ringraziato la dedizione del Corpo, ricordando però che il riconoscimento deve accompagnarsi a interventi strutturali e a una maggiore disponibilità di risorse umane e materiali.

Presenza dei familiari e memoria dei caduti

All’incontro erano presenti familiari dei caduti in servizio, agenti in pensione e allievi agenti, un elemento che ha reso la cerimonia anche momento di memoria e riflessione sul valore del servizio pubblico. La presenza di queste delegazioni sottolinea come il tema della sicurezza carceraria sia collegato alla dignità del lavoro degli operatori e alla necessità di politiche che tutelino sia i detenuti sia chi quotidianamente assicura l’ordine interno.

Verso il reinserimento: percorso necessario e scelta di civiltà

Un punto ribadito da Mattarella è la finalità della detenzione: il reinserimento e il recupero delle persone condannate, con particolare attenzione ai più giovani. Questo approccio è stato definito non solo un obbligo morale ma anche un investimento per la collettività, perché riduce la recidiva e restituisce alla società cittadini che hanno possibilità concrete di ripartire. Per raggiungere questo obiettivo sono essenziali progetti educativi, attività lavorative, cure mediche e una capillare rete di servizi territoriali per l’uscita dal carcere.

Il messaggio finale del Presidente al termine della cerimonia è stato un invito a trasformare la preoccupazione in azione: tutelare vite, potenziare le professionalità e rivedere le condizioni strutturali degli istituti perché la responsabilità affidata allo Stato sia esercitata pienamente e con umanità.