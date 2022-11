Mattarella in Svizzera, visita il museo Paul Klee

Milano, 29 nov. (askanews) - Sergio Mattarella ha visitato il museo Paul Klee di Berna. Il presidente della Repubblica è in Svizzera per una visita di Stato. Il primo appuntamento è stato a Berna dove ha incontrato una delegazione della comunità italiana che vive in Svizzera....