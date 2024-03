Un tragico incidente è avvento lo scorso 9 dicembre quando Matteo Mariotti è stato attaccato da uno squalo in Australia perdendo un piede. Oggi per la prima volta, dopo 3 mesi, il ragazzo di Parma, è tornato a cavalcare le onde del mare con la sua tavola da surf grazie ad una protesi.

Le parole di Matteo Mariotti su Instagram dopo la pubblicazione del video

Matteo ha immortalato il momento del ritorno in acqua con un video che ha pubblicato su Instagram:

«È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: “credete in voi!” Obiettivi che sembravano lontani anni luce, sono arrivati in un battito di ciglia e che dire.. grazie! Grazie a chi ci ha creduto dal primo istante, grazie a chi c’è sempre stato e c’è tutt’ora, grazie a chi mi sta aiutando in questa impresa e grazie anche a chi mi ha messo i bastoni fra le ruote… mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà mai più giù! La vita è troppo bella per fare la guerra, è per questo che vado a fare wake!».

Il ritorno in acqua dopo l’attacco dello squalo ripreso da Matteo Mariotti

L’incidente è avvenuto sulla costa orientale del continente australiano. In quel momento, il ragazzo indossava una telecamera che ha ripreso i momenti della violenta aggressione e il video era stato condiviso sui social.

Dopo tre interventi e una lunga degenza in un ospedale del Queensland, è riuscito a rientrare in Italia per essere curato all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, uno dei centri più qualificati in Europa.

Le parole di Matteo Mariotti dopo l’aggressione dello squalo

Il ragazzo era partito per l’Australia il 17 novembre del 2022 per fare un’esperienza di studio e lavoro e realizzare il sogno di iscriversi all’Università e diventare biologo marino.