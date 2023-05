Matteo Messina Denaro e i colloqui in carcere: "Non mi pento"

Matteo Messina Denaro e i colloqui in carcere: "Non mi pento"

Si chiamano Rosalia, Bice e Giovanna, le tre sorelle di Matteo Messina Denaro che hanno fatto visita al boss mafioso presso il carcere di L’Aquila. Secondo quanto raccolto da ‘La Repubblica’, proprio in questi colloqui, Messina Denaro avrebbe ribadito la sua intenzione di non collaborare con la magistratura.

Matteo Messina Denaro dal carcere di L’Aquila: “Non mi pento”

I colloqui con Matteo Messina Denaro con le sorelle sono avvenuti attraverso un vetro, con il boss mafioso che parlava a bassa voce e ha utilizzato il labiale per far passare un messaggio specifico. Secondo quanto emerso, infatti, Messina Denaro avrebbe ribadito alle sorelle Una frase : “Non mi pento“. Nessun passo indietro, dunque, per il boss mafioso. Una prospettiva che in realtà era abbastanza prevedibile, considerando anche lo stato di salute precario dell’uomo.

L’incontro con la figlia

Come sappiamo, poi, Matteo Messina Denaro ha incontrato anche sua figlia. La ragazza non aveva mai voluto avere nulla a che fare con lui, ma dopo l’arresto ha deciso di farsi avanti. L’incontro fra i due è stato freddo. Alla fine dello stesso, il boss dice alla figlia che se vorrà il cognome di Messina Denaro all’anagrafe lui non si opporrà.