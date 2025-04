Il congresso della Lega e la rielezione di Salvini

Il congresso federale della Lega, tenutosi nella storica Fortezza da Basso di Firenze, ha visto la conferma di Matteo Salvini</strong come segretario del partito fino al 2029. La sua candidatura, l’unica presentata, è stata approvata per acclamazione dai delegati, che hanno accolto l’esito del voto con un lungo applauso. Questo nuovo mandato, che si estende di un anno grazie al recente statuto approvato, rappresenta la terza conferma per Salvini, già in carica dal 2013.

Un discorso carico di emozione

Durante il suo intervento, durato un’ora, Salvini ha toccato temi personali, esprimendo la sua emozione per il tempo sottratto alla famiglia. “Il tempo che tolgo alla mia famiglia è quello che mi pesa di più”, ha dichiarato, visibilmente commosso. Tuttavia, ha ribadito la sua determinazione a proseguire nel suo impegno politico, sottolineando l’importanza della Lega e della libertà dei popoli d’Europa. Le sue parole hanno suscitato cori di sostegno tra i partecipanti, che hanno ripetuto il suo nome in segno di approvazione.

Le sfide future e l’alleanza con Giorgia Meloni

Salvini ha anche parlato della necessità di affrontare le sfide future insieme alla premier Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza dell’autonomia e del premierato. “L’autonomia non è un capriccio, ma la salvezza di tutta l’Italia”, ha affermato, evidenziando come queste questioni siano fondamentali per garantire parità di diritti e opportunità. Meloni, in un videomessaggio, ha confermato il suo sostegno e ha parlato della necessità di continuare a combattere l’immigrazione illegale e di riformare il sistema giuridico italiano.

Il contesto europeo e le relazioni internazionali

Il congresso ha visto anche la partecipazione di figure internazionali, come Marine Le Pen, che ha parlato della sua recente condanna in Francia e ha espresso solidarietà nei confronti di Salvini. Le Pen ha sottolineato l’importanza dei diritti civili e ha invitato a combattere per una maggiore sovranità. Inoltre, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha discusso della necessità di un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti e dell’importanza di affrontare le sfide economiche con pragmatismo.