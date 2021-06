Matteo Salvini si asciuga il sudore e si pulisce la bocca con la mascherina: è polemica

Un video di Matteo Salvini mentre si asciuga il sudore e si pulisce la bocca con la mascherina, per poi indossarla, ha scatenato la polemica.

Un video di Matteo Salvini mentre si asciuga il sudore e si pulisce la bocca con la mascherina, per poi indossarla, ha scatenato la polemica. Il leader della Lega è finito nel mirino delle critiche per il suo comportamento poco rispettoso delle regole anti-Covid.

Matteo Salvini: l’utilizzo della mascherina

Matteo Salvini, negli ultimi tempi, ha spinto molto per togliere l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. La decisione è stata ufficialmente presa dal Cts, con grande entusiasmo da parte della popolazione. Quello che ha fatto Salvini con la sua mascherina, però, non è passato inosservato e le immagini stanno facendo il giro del web. Il leader della Lega ha utilizzato il suo dispositivo di protezione in modo molto originale. Prima si è pulito per bene la bocca, poi si è passato la mascherina sulla fronte, per asciugare il sudore.

Matteo Salvini si asciuga il sudore con la mascherina

Matteo Salvini era a Siderno, un paesino in provincia di Reggio Calabria, e faceva molto caldo. Era sul palco insieme al governatore Nino Spirlì, ma stava letteralmente grondando dal sudore. Questo è motivo per cui, durante questo suo breve tour elettorale, il leader della Lega ha utilizzato il dispositivo di protezione in modo decisamente fuori luogo. Ha fatto praticamente una delle cose che non si dovrebbero mai fare con una mascherina.

Salvini l’ha tolta dal viso e l’ha utilizzata come se fosse un semplice fazzoletto. Si è pulito la bocca e si è asciugato la fronte e il resto del viso dal sudore. Dopo questi gesti che non sono passati inosservati, l’ha indossata di nuovo come se nulla fosse.

Matteo Salvini e la mascherina: è polemica

Lo spettacolo che ha offerto Matteo Salvini a Siderno non è passato inosservato. Il leader della Lega, che ha spinto molto per togliere l’obbligo di mascherina all’aperto, ha mostrato apertamente quello che non si dovrebbe fare con un dispositivo di protezione. Il video è stato condiviso sulla pagina Facebook di Selvaggia Lucarelli e ha scatenato un’accesa polemica. Sono tantissimi gli utenti che hanno deciso di commentare il comportamento di Salvini, che spesso è stato definito “raccapricciante”. Il leader della Lega è finito al centro della polemica e in molti si sono chiesti con quale coraggio ha indossato di nuovo la mascherina dopo averla usata come un fazzoletto.