Cinque persone sono state accusate in relazione alla morte dell'attore Matthew Perry, dovuta a un'overdose di ketamina

I funzionari federali di Los Angeles hanno dichiarato che cinque persone, tra cui il medico e l’assistente di Matthew Perry, sono state incriminate per la sua morte. La notizia è stata resa nota da un’esclusiva del sito americano TMZ.

Cinque persone incriminate per la morte di Matthew Perry

La star di “Friends” è morta nella sua casa a Pacific Palisades il 28 ottobre 2023. Tra le cinque persone coinvolte nel caso ci sarebbero l’assistente personale dell’attore, Kenneth Iwamasa, il dottore Mark Chavez e l’amico, Erik Fleming. Tutti sono stati accusati di diversi reati, tra cui cospirazione per distribuire ketamina. I tre imputati hanno patteggiato per le accuse federali di droga. Il medico ha ammesso di aver venduto la ketamina, Fleming di averla distribuita, mentre Kenneth Iwamasa ha confessato di essere stato lui a somministrare la droga a Perry il giorno in cui è morto.

Le accuse

Il Procuratore degli Stati Uniti Martin Estrada ha dichiarato che gli investigatori hanno condotto un’attenta indagine dopo il decesso, che “ha rivelato un’ampia rete criminale sotterranea responsabile della distribuzione di grandi quantità di ketamina al signor Perry e ad altri”. Tra le persone indagate ci sarebbe anche Jasveen Sangha, conosciuta come “Ketamine Queen”, accusata di aver venduto a Perry 50 fiale di ketamina per circa 11mila dollari in contanti nell’arco di due settimane, tra cui la partita che lo ha ucciso.

La presunta cospirazione prima della morte

“Questi imputati hanno approfittato dei problemi di dipendenza del signor Perry per arricchirsi” ha dichiarato Estrada durante un incontro con la stampa. “Sapevano che quello che stavano facendo rischiava di mettere in grave pericolo il signor Perry, ma l’hanno fatto lo stesso.” Il Chandler Bing che ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles. L’autopsia ha rivelato che il decesso è avvenuto a causa degli effetti acuti della ketamina.