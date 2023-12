È passato poco più di un mese dalla tragica morte di Matthew Perry, amatissimo attore che ha conquistato il pubblico con il ruolo di Chandler Bing in Friends. I risultati dell’autopsia che spiega le cause della scomparsa del 54enne sono stati recentemente diffusi, rivelando come la morte di Perry, causata dall’annegamento nella vasca a idromassaggio, sia stata contribuita dagli effetti acuti della ketamina, un farmaco oppioide che assumeva nel contesto di una terapia per combattere ansia e depressione.

Cos’è la ketamina, il farmaco assunto da Matthew Perry contro ansia e depressione

La ketamina, il farmaco oppioide che è stato individuato come fattore che ha contribuito la morte di Matthew Perry, avvenuta improvvisamente il 28 ottobre 2023, è un tranquillante che viene impiegato abbastanza comunemente nella terapia per combattere ansia e depressione. Si tratta di un farmaco analgesico-dissociativo che agisce sul sistema nervoso centrale, in grado di provocare una sensazione di dissociazione tra mente e corpo. Visti i suoi effetti psichedelici, più potenti perfino di quelli provocati dall’LSD, questo farmaco viene utilizzato, in dosi molto più elevate che quelle associate a terapie mediche, come stupefacente, ma è una sostanza che ultimamente viene utilizzata sempre più in ambito psichiatrico, in particolare per combattere patologie particolarmente invalidanti come depressione, PSTD, ansia e disturbo bipolare. Matthew Perry stava assumendo la ketamina attraverso infusione per combattere i disturbi depressivi e di ansia da cui era affetto.

Matthew Perry: la morte dell’attore causata dagli effetti collaterali della ketamina

L’autopsia per individuare le cause della morte di Matthew Perry, amatissimo attore divenuto famoso grazie alla sit-com Friends, è stata eseguita il giorno successivo alla sua morte, il 28 ottobre scorso, ma i suoi risultati sono stati diffusi solo ora. Secondo il referto autoptico, le cause della morte, che è stata dichiarata un incidente, sarebbero l’annegamento, la malattia coronarica e gli effetti collaterali della ketamina e della buprenorfina. Il rapporto tossicologico del medico legale ha rivelato che il corpo dell’attore conteneva 3.540 ng/ml di ketamina, una dose molto elevata. Questa sostanza, un farmaco anestetico-dissociativa, vanta diversi effetti collaterali tra cui il disorientamento, la perdita di contatto con il proprio corpo e il distacco dalla realtà. Secondo il medico legale, questi effetti potrebbero essere tra le cause dell’incidente che ha portato alla morte di Matthew Perry.

