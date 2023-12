A lanciare la notizia negli Usa è stato l’autorevole ‘Fox News‘ che ha citato i risultati dell’autopsia svolta sul corpo dell’attore Matthew Perry. Il protagonista di Firends era stato trovato morto all’interno della vasca da bagno nella sua casa di Los Angeles, ma il decesso non sarebbe dipeso dall’annegamento.

Matthew Perry morto per la Ketamina: il decesso

Annegamento sì, ma solo come causa secondaria: Matthew Perry sarebbe morto principalmente per gli effetti della Ketamina. È questo quanto emerge dall’esame autoptico che è stato effettuato dai medici sul corpo dell’amato attore 54enne. In particolare, nelle sue carte si legge che Perry sia morto anche a causa di una malattia coronarica e della buprenorfina che il 54enne usava per combattere la sua dipendenza dagli oppiacei. Un’ipotesi che sin dal primo momento era già stata avanzata, in quanto gli agenti avevano dichiarato di aver trovato “farmaci e pillole sfuse nella residenza dell’attore”.

Matthew Perry morto per la Ketamina: di cosa si tratta

Perry è sì, dunque, annegato nella Jacuzzi, ma questa sarebbe stata solo una causa secondaria del suo tragico decesso. La causa principale sarebbe proprio la Ketamina, un anestetico che ha anche effetti allucinogeni, usato in medicina veterinaria e umana per indurre uno stato di incoscienza e analgesia. Uno degli effetti più pericolosi della Ketamina, se assunta in grandi quantità è la totale dissociazione dalla realtà con alterazioni al sistema uditivo, tattile, e visivo.