Come sempre accade, anche per la Maturità 2023 le seconde prove sono diversificate a seconda degl indirizzi scolastici

Oggi gli studenti ammessi alla Maturità 2023 si sono cimentati con le seconde prove. I test, diversificati sia per argomenti sia per tempistiche in base ai vari indirizzi, possono dare a tutti un massimo di 20 punti, come il tema e il colloquio orale.

Maturità 2023, le seconde prove: Seneca per il Classico, un dado truccato per lo Scientifico

Gli studenti del Liceo Classico quest’anno se la sono dovuta vedere con un testo di Seneca. Nel brano, il senatore che ha vissuto da protagonista una parte dell’età giulio-claudia, si rivolge all’amico Lucilio e parla di buoni e cattivi valori. Agli studenti non basta saper tradurre il testo, ma dovranno essere in grado di produrre un’analisi linguistica e stilistica e un approfondimento e riflessioni personali sul tema. Allo Scientifico ci si occupa di matematica e in particolare di alcuni problemi: uno in particolare è un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

I test degli altri indirizzi

Anche gli studenti del liceo delle Scienze Umane hanno avuto 6 ore a disposizione per risolvere una traccia formata da due parti. La prima è un brano tratto dall’opera “Il metodo. Etica” del filosofo Edgar Morin, mentre la seconda è incentrata su un estratto dagli “Scritti Civili” di Vittorio Bachelet. Al linguistico la prova di inglese è strutturata in due parti, ed è richiesta comprensione del testo e risposta a 15 domande. Il primo dei due testi è tratto dal romanzo “Elizabeth Finch” di Julian Barnes, mentre il secondo brano, intitolato “Being forgetful isn’t stupid – it helps make smarter decisions, scientists say” è un estratto di un articolo scientifico pubblicato sul sito dell’indipendent. Uscendo dall’ambito dei licei, negli istituti tecnici ‘Informatica e Telecomunicazioni’, sezione Informatica, la seconda prova è basata sullo sviluppo di una piattaforma web attraverso gli educational games.