I 536mila studenti italiani impegnati negli esami di Maturità 2023 si cimentano oggi nella seconda prova. Il test, che a differenza di quello di ieri, ha durata variabile, a seconda dell’indirizzo cambia anche i propri contenuti.

Maturità 2023, la seconda prova: quanto vale il test e gli studenti ammessi

Alle ore 8:30 in punto di oggi, giovedì 22 Giugno, è iniziata in tutte le scuole superiori italiane la seconda prova degli esami di Maturità 2023. Come sappiamo, il test odierno vale 20 punti, così come il tema già svolto ieri dagli studenti e come il colloquio orale che si svolgerà nei prossimi giorni. Gli alunni ammessi all’esame e dunque impegnati oggi nella prova sono esattamente 536.008, di cui 521.015 sono candidati interni e 14.993 sono invece esterni.

La seconda prova: per il classico c’è latino per lo scientifico matematica

Gli studenti del Liceo Classico se la devono vedere con latino, mentre quelli dello Scientifico sono impegnati in una prova di matematica. Tutti loro hanno a disposizione un massimo di sei ore per portare a termine il test di oggi. Hanno più tempo, per la natura diversa della prova, gli studenti dell’Artistico (avranno a che fare con Discipline plastico-scultoree) e del Coreutico. Gli alunni degli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” sono impegnati in una verifica delle loro competenze in economia aziendale.