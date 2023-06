Non è mai troppo tardi. Nel comune perugino di Città di Castello una donna di nome Imelda Starnini qualche anno fa decideva di rimettersi sui libri per prendere il diploma e realizzare il suo sogno di diventare una maestra. A novant’anni.

Lunedì 21 giugno 2023, l’ultimo sforzo: gli esami di maturità. Classe 1933, Imelda si è recata all’Istituto paritario San Francesco di Sales (indirizzo ex magistrali) e si seduta al banco che le è stato assegnato, accanto ad altri maturandi che per età potrebbero essere i suoi bisnipoti. Tra orgoglio (presente) e ambizione (futura), la donna ha dichiarato:

«Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età e io ne sono la dimostrazione. La laurea dopo il diploma? Perché no. […] Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita. Io a questa età ho deciso di rimettermi in gioco e affrontare questo esame: un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che, per varie ragioni familiari e di lavoro, mi è sfuggito. Ora sono qui e, grazie all’aiuto della mia famiglia, inizio il percorso di prove che spero mi condurranno a ottenere il diploma. Li abbraccio tutti questi bellissimi giovani che oggi, qui con me e in tutta Italia, sono pronti a superare gli ostacoli degli esami. Bisogna crederci, così mi hanno insegnato i miei genitori».