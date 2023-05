Il conto alla rovescia ormai è iniziato per la Maturità 2023 e tra meno di un un mese è previsto l’inizio delle sessioni: date, prove e punteggi sono il parametro con cui valutare quelli che sono considerati storicamente gli esami più temuti dagli studenti delle superiori. Finita la fase dell’emergenza legata alla pandemia da Covid tutto torna nei ranghi. In che modo? Con due prove scritte a carattere nazionale, quindi decise cioè dal ministero dell’Istruzione e del Merito e con un colloquio. E stavolta saranno operativi commissari interni ed esterni.

Maturità 2023: date, prove e punteggi

Attenzione: lo svolgimento delle prove Invalsi è requisito di ammissione ma non lo saranno più i percorsi “per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Quando si comincerà? Il 21 giugno ci sarà lo start per l’esame di Stato che devono svolgere tutti gli studenti alla fine delle scuole superiori di secondo grado. Ecco su cosa verterà l’esame: sono in agenda due prove scritte (la prima di italiano e la seconda prova nelle materie d’indirizzo) e un colloquio orale con giudizio da parte di una commissione mista. Lo ha stabilito l’Ordinanza del MIM del 9 marzo. La prima prova è di italiano e si svolgerà mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30. A disposizione ci saranno sette tracce ministeriali da cui gli studenti possono scegliere quella che ritengono più consona a preparazione ed indole.

La seconda prova torna ministeriale

La seconda prova riguarda le materie d’indirizzo e sarà nuovamente ministeriale. Nel 2022 le tracce erano state elaborate dalle commissioni d’esame. Il 26 gennaio, il MIM aveva pubblicato le materie della seconda prova e l’orale comprenderà anche il PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e l’educazione civica (ma gli studenti chiedono a gran voce il ritorno della tesina multidisciplinare). La seconda prova degli istituti professionali avrà per oggetto competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo. E in ordine a crediti e voti? Tornano quelli convenzionali: venti punti massimo per ogni prova e massimo 40 punti per il percorso triennale.