Non solo giornalista e conduttore televisivo ma anche paroliere: nel 1966, Maurizio Costanzo ha scritto “Se telefonando” per Mina.

Insieme a Ghigo De Chiara, nel 1966, Maurizio Costanzo ha scritto il brano Se telefonando per Mina: anche per questo il giornalista verrà ricordato per sempre.

Dalla politica al mondo dello spettacolo, tutti ringraziano Costanzo

Non fanno che moltiplicarsi i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Maurizio Costanzo. Nella maggior parte di essi, la parola scritta più spesso è “grazie”.

A ringraziare il giornalista e conduttore televisivo sono stati tanto i politici, Giorgia Meloni inclusa (“grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza”, ha scritto il premier), quanto gli attori che sono stati lanciati dal Maurizio Costanzo Show e i colleghi delle redazioni Rai e Mediaset.

Il collega Mario Giordano, ad esempio, ha scritto: “Solo un infinito grazie”.

Maurizio Costanzo ha scritto “Se telefonando” per Mina nel 1966

Anche il WWF ha ricordato il giornalista improvvisamente scomparso “con affetto Maurizio Costanzo, amico e sostenitore della nostra associazione”.

In un tweet, il WWF ha ricordato che, proprio grazie a Costanzo, una puntata speciale del suo show supportò il referendum contro la caccia.

Il giornalista, tuttavia, è stato fondamentale anche per la musica italiana. Insieme a Ghigo De Chiara, infatti, ha scritto il testo di Se telefonando nel 1966. Il brano, pensato per Mina e arrangiato da Ennio Morricone, è diventato fondamentale non solo per il repertorio della cantante ma sarà per sempre immortalato nel panorama musicale italiano contribuendo a far ricordare Costanzo per l’eternità.