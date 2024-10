Attore comico dalla lunga carriera, Maurizio Lastrico ha conquistato il grande pubblico con il suo ruolo di Marco Nardi nella serie Don Matteo 14, dove il suo personaggio convola a nozze con Anna Oliveri, interpretata da Maria Chiara Giannetta.

Esperienze gratificanti

A breve, però, Lastrico uscirà dalla fortunata produzione di Rai 1. «È stata una delle esperienze più gratificanti della mia vita professionale. Ho avuto l’opportunità di crescere e di ricevere affetto dalla gente – ha raccontato a La Repubblica – Gli incontri con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta sono stati determinanti. Lei è davvero talentuosa e brillante, quasi come una Sinner nella recitazione; io mi sento più simile a Fognini. Sono grato a chi mi ha dato il benvenuto».

Possibilità di ritorno

Pur lasciando il set per il momento, non si tratta di una partenza definitiva: «Non escludo di fare ritorno; ci sono possibilità di riapparire in futuro, seppur di stagione in stagione. Abbiamo tutti deciso che fosse meglio non ripetersi».

Miss Fallaci e il primo grande amore

Dopo il film dedicato a Oriana Fallaci, Lastrico è ora nel cast della serie Miss Fallaci, dove interpreta Alfredo Pieroni, il primo grande amore di lei, un rapporto complesso, come ha condiviso con La Repubblica.

La passione per il teatro

Come vero genovese, confessa di essere ironico e autoironico. Presto tornerà a calcare le tavole del teatro, sempre con il supporto della madre. «“Mamma, torno a fare teatro”. E lei risponde: “Quindi niente più film?” Poi c’è il timore che ogni cosa possa finire. Sento sempre la sua voce dentro di me; c’è il rischio di impegnarsi in molteplici attività quasi per paura di non dedicargli abbastanza attenzione. È colpita dall’affetto della gente, come nei supermercati o dai parrucchieri, percepisce l’attaccamento delle persone e conosce i miei punti deboli. Vederle emozionarsi e ridere per ciò che faccio è una sensazione incantevole».

Il sostegno della madre

Nonostante le sue incertezze, è grazie a sua madre che ha trovato la sua strada nel mondo della comicità: «Mia madre ha solo la licenza media e mi ha incoraggiato a mettermi alla prova facendo un provino al Teatro Stabile di Genova». In precedenza, ha anche ricoperto il ruolo di educatore, non per una sua decisione. «Dopo la separazione dei miei genitori, ho ricevuto supporto da psicologi e gli educatori mi hanno invitato a fornire aiuto ad altri giovani. Stare accanto a chi è in difficoltà ti insegna a vedere le cose in una prospettiva diversa. Non provengo da una famiglia benestante, sono stato cresciuto solo da mia madre…».