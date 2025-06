Mauro Coruzzi è stato nuovamente colpito da un ictus dopo il primo avvenuto nel marzo 2023, per questo motivo da febbraio non è più apparso nei programmi televisivi. Scopriamo come sta procedendo il decorso nella speranza possa tornare in buone condizioni di salute.

Mauro Coruzzi rivive quanto accaduto

Mauro Coruzzi nome reale di Platinette, il personaggio con cui ha ottenuto grande fama sulle reti Mediaset e non solo, ha voluto ripercorrere quanto accaduto ad inizio anno.

Come riportato da Biccy.it tramite Di Più Coruzzi era a letto e la mattina seguente si è svegliato sentendosi poco bene. Il giramento di testa lo ha fatto cadere sbattendo la testa a terra e perdendo conoscenza. E’ stato trovato dopo diverse ore dalla propria colf.

Portato in ospedale è stato ricoverato ed ha condiviso quanto accaduto con i propri fan ricevendo affetto da persone famose che hanno lavorato con lui.

Ha fatto il testamento

Coruzzi ha ammesso che in questo momento di difficoltà ha avuto modo di fare il proprio testamento, a questo proposito ha voluto spiegare cosa significhi per lui questo passaggio:

“Non essendo credente, per me la morte è la fine di tutto: voglio essere cremato e ho pure fatto testamento, se mi guardo indietro, posso dire che nella mia vita, nonostante i momenti duri, ho avuto molto di più di quello che avrei anche solo potuto sognare”.

Parole importanti che forse sanciscono la fine della carriera lavorativa del celebre personaggio televisivo.