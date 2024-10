Il calciatore argentino Mauro Icardi è volato a Buenos Aires per trascorrere alcuni giorni in compagnia delle figlie Francesca e Isabela. A tal proposito, ha condiviso numerose foto su Instagram, anche in compagnia di Wanda Nara.

Mauro Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme?

Le foto inaspettate rivelano una serenità familiare ritrovata dopo l’ultimo burrascoso addio. Prima le foto insieme alle figlie, poi insieme al piccolo bassotto appena arrivato in famiglia, Susana, e infine gli scatti tra il calciatore e Wanda Nara. A giudicare delle immagini social condivise nella notte da Icardi, tra i due sembrerebbe essere riesplosa anche la passione.

Lo scatto intimo tra i due

Durante la scorsa notte, Icardi ha pubblicato una foto che lo ritrae a letto con la moglie in atteggiamenti molto intimi. Nell’immagine, seppur non visibile totalmente, si vede Wanda Nara di schiena, in intimo, appoggiata sul petto nudo del calciatore.

A margine della foto Mauro Icardi ha lanciato anche un messaggio:

“Per te che leggi, per lui, per lei, per te, per loro, per tutti… vi auguro una buona notte o una buona notte”.

Cosa starà succedendo tra i due? Al momento nessuna dichiarazione esplicita su un possibile ritorno, ma non sembrerebbero esserci molti dubbi a riguardo.

Wanda Nara e L-Gante

Recentemente Wanda Nara era tornata a far parlare di sé e tanto discussa è stata la presunta relazione con il rapper L-Gante. Baci, effusioni e dichiarazioni esplicite:

“Ci stiamo conoscendo”, dichiarò il ragazzo alla stampa argentina alimentando il gossip.