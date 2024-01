Wanda Nara: il commento bollente di Mauro Icardi non sfugge ai fan. Basta un'emoji per fare rumore.

Dopo Ballando con le Stelle, Wanda Nara ha deciso di dare una svolta alla sua carriera buttandosi nella musica. L’annuncio di un altro progetto importante ha provocato Mauro Icardi, che si è lasciato andare ad un commento bollente.

Da procuratrice sportiva a cantante il passo è breve, soprattutto se ti chiami Wanda Nara. Dopo Ballando con le Stelle e l’uscita di due singoli, Bad Bitch e O bicho Vai pegar!, la donna si prepara a dare il via ad un’altra avventura lavorativa: il il reality show Love Is Blind, in scena su Netflix. Nell’annunciare uno dei nuovi progetti, Wanda ha provocato Mauro Icardi.

Mauro Icardi estasiato davanti alla sua Wanda Nara

“Mi preparo a riprendere le registrazioni e intanto a aspetto l’1 febbraio per O bicho Vai pegar!“, ha scritto Wanda Nara a didascalia di una foto a dir poco bollente. La donna indossa un body color carne e seno e lato B sono protagonisti. Mauro Icardi è rimasto senza parole, ma ha aggiunto un’emoji che lascia poco spazio all’immaginazione: la faccina è provocante.

Wanda Nara e Mauro Icardi: il contratto è un bluff?

Secondo alcune indiscrezioni, nel marasma degli impegni lavorativi Wanda Nara avrebbe trovato anche il tempo di redigere un contratto anti tradimento insieme al suo legale. Ovviamente, il destinatario sarebbe Mauro Icardi, che si potrebbe trovare a sborsare 100 milioni di euro. Si tratta di un bluff? Al momento, non è dato saperlo.